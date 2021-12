Cerca di comprare farmaci con ricette rubate: denunciata

Martedì pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione e falsità materiale commessa dal privato una donna del 1979. Ha cercato di utilizzare in un farmacia alcune ricette mediche oggetto di furto per prelevare dei farmaci.

Sul posto si è recato personale del Commissariato Polo San Sabba, che ha identificato la donna e, ricostruito l’episodio, l’ha deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.