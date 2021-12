Al via “Next Generation P.A.": Comune, UniTs e Regione insieme per il futuro

“Il PNRR è una grande opportunità per il rilancio economico e una sfida contro il tempo e sulle regole, che sono molto stringenti. Investire non vuol dire solo avere i soldi ma avere anche la capacità di metterli a terra e in questo una formazione adeguata da parte dei vertici amministrativi dei vari Enti coinvolti è un elemento che ci consentirà di realizzare tutte quelle opere che potranno essere finanziate con il Piano”. Lo ha detto l'assessore regionale agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti alla presentazione ufficiale del Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Next Generation P.A.” promosso da Comune di Trieste, Università degli Studi e Regione.

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate tutte le modalità e la rilevanza del Corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le indispensabili competenze e conoscenze per attuare investimenti e riforme previste dal PNRR per la Pubblica Amministrazione con un focus particolare dedicato ai rapporti tra gli Enti territoriali della Regione e le misure di rilancio previste per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (Decreto Semplificazioni). Il tutto anche nell’ottica di rafforzare le sinergie tra le istituzioni coinvolte nell’Accordo di programma sul Porto Vecchio (Determinazione n. 3849/2021), in particolare del neo-costituito Consorzio “Ursus”, incaricato di gestire tutti i passaggi nodali per il rilancio di quest’area. Alla presentazione, oltre all'Assessore Roberti, hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il rettore dell'Ateneo giuliano Roberto Di Lenarda

Il Corso “Next Generation P.A.” si articola in 13 lezioni, on line e in presenza, da gennaio ad aprile 2022, ogni venerdì dalle 14.00 alle 18.00, nella sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Saranno affrontate e approfondite le principali tematiche del Next Generation Eu (NGEU) e del Nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra questi i temi “Governance: sistema innovativo e quadro istituzionale”; “Local Governance: impatto del Recovery Fund su Regioni ed Enti locali”; “People: misure di inclusione e coesione sociale”; “Digital P.A.: digitalizzazione dei processi della P.A. e tutela della privacy”; “Green P.A.: competenza territoriale in materia di tutela ambientale, smart cities, mobilità sostenibile e efficientamento energetico”; “Health&Care System: ricadute nell’ambito del Sistema sanitario nazionale e impatto sui servizi al cittadino”; “Cultur-Art System: valorizzazione dei luoghi di cultura”; Public Accountability: strumenti di buona amministrazione, prevenzione e repressione della corruzione”; “Smart P.A.: digitalizzazione del lavoro nella P.A. e semplificazione amministrativa in materia di appalti pubblici”; “Case study-Porto Vecchio di Trieste: misure di rilancio per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste”. Il Corso è diretto da Gian Paolo Dolso, professore di diritto costituzionale - Università di Trieste. Del Comitato di indirizzo fanno parte: Maria Dolores Ferrara, professoressa di diritto del lavoro - Università di Trieste, Paolo Giangaspero, professore di diritto costituzionale - Università di Trieste, Giulia Milo, professoressa di diritto amministrativo - Università di Trieste, Manuela Sartore, dirigente del Servizio Risorse Umane - Comune di Trieste, Sandra Sodini, Servizio relazioni internazionali e programmazione europea - Regione FVG, Enrico Conte, già direttore Dipartimento LLPP e project financing - Comune di Trieste.

Per informazioni consultare la pagina web www.units.it/perfezionamento o contattare la segreteria dei corsi di perfezionamento dell’Università di Trieste - sportello telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì - tel. +39 0405583094 - e-mail: master@amm.units.it.