La saga di Star Wars in musica conquista Staranzano, grande successo per lo show di Candoni

STARANZANO - Nella suggestiva cornice di piazza Dante Alighieri a Staranzano, venerdì 14 luglio si è svolto un evento musicale unico nel suo genere: "Star Wars Fantasy", il primo concerto pianistico in Italia dedicato interamente alla celebre saga di Star Wars. L'evento, organizzato dalla Pro Loco Staranzano in collaborazione con Hobbies University, ha visto come protagonista il concertista internazionale Dimitri Candoni, docente di pianoforte alla World Music School di Monfalcone. Il concerto ha offerto al pubblico un viaggio emozionante attraverso le musiche del premio Oscar John Williams e di Michael Giacchino, compositori delle indimenticabili colonne sonore della saga. Un'esperienza che ha permesso agli spettatori di rivivere le emozioni provate davanti al grande schermo.L'evento ha riscosso un grande successo, riempiendo la piazza e coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera magica e avvolgente. A dare il via alla serata è stato il giovane e promettente pianista Giulio Diblas, vincitore di un premio speciale al concorso "Certamen" di Staranzano. Diblas ha dimostrato grande talento e maturità, eseguendo brani di Chopin, Prokofiev, Kachaturian e Nyman.

Come riportato da Il Goriziano il maestro Candoni, che ha personalmente curato tutti gli arrangiamenti per piano, ha dedicato diversi mesi alla preparazione del concerto, un'operazione delicata che ha richiesto grande impegno e passione. Ogni colonna sonora, accuratamente riarrangiata, ha infatti descritto specifici personaggi e momenti della storia, in un omaggio alla tecnica del leitmotiv, tipica di Wagner e ripresa da John Williams nelle sue composizioni per il film. "Star Wars Fantasy" si inserisce all'interno della rassegna "Luglio in Musica", un'iniziativa promossa dalla Pro Loco di Staranzano in collaborazione con Hobbies University e sostenuta dal Comune di Staranzano e dalla Bcc della Venezia Giulia. Un appuntamento che ha arricchito l'estate staranzanese, portando in scena un prodotto nuovo e diverso, dedicato a un capolavoro cinematografico che racconta l'eterna lotta tra il bene e il male. L'augurio di Candoni ora è che lo spettacolo possa superare i confini locali, diventando un appuntamento fisso per gli appassionati di musica e cinema. Un desiderio che, vista la risposta entusiastica del pubblico, potrebbe presto diventare realtà.