Il Consiglio regionale si illuminerà di rosso per la Giornata dei donatori di sangue

"Ho accolto con favore la richiesta giuntami dall'Associazione volontari italiani del sangue (Avis Fvg) di illuminare di rosso domani, lunedì 14 giugno, il palazzo sede del Consiglio regionale, a Trieste, per dire grazie, mio personale e da presidente dell'Assemblea legislativa, ai tantissimi donatori di sangue ed emocomponenti del Friuli Venezia Giulia. E un plauso particolare va a coloro che, in questi ultimi mesi, non si sono fatti scoraggiare dalle più che legittime preoccupazioni che una pandemia fa sorgere anche nel più convito dei donatori". Con queste parole, il presidente Piero Mauro Zanin ha dato mandato di accendere con luci rosse la facciata del Consiglio regionale aderendo così alla Giornata mondiale del donatore di sangue "World Blood Donor Day", istituita nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità per ringraziare tutti coloro che, su base volontaria e gratuita, anche più volte all'anno offrono il proprio sangue per gli altri.

Il coraggio dei donatori

"I nostri donatori - ha fatto presente Zanin - non si sono lasciati andare ad alcuna paura di fronte al Coronavirus e hanno continuato a offrire quel bene preziosissimo per la nostra e l'altrui vita che sono il sangue e suoi componenti, presentandosi all'appuntamento con ancora più convinzione. Ogni volta che un centro di raccolta ha segnalato un calo nelle donazioni, le associazioni dei volontari si sono mosse prontamente rispondendo attraverso i loro iscritti e di questo non saremo mai abbastanza grati". Il Fvg conta 7 associazioni per la raccolta del sangue, che contribuiscono al raggiungimento dell'autosufficienza regionale. Vi sono associazioni con poche centinaia di iscritti e altre con decine di migliaia, oltre a circa un 10% di donatori che non sono iscritti in alcuna associazione. Sebbene ci sia variabilità fra le province, l'indicatore tra donatori per 1000 abitanti e donazioni per 1000 abitanti, nella nostra regione è tra i più alti d'Italia.