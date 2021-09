Traffico di vestiti e skateboard contraffatti: sequestrati oltre 360 pezzi

La Polizia Locale sequestra oltre 10 mila euro in vestiti tra cui magliette, pantaloni e pigiami. I prodotti contraffatti possono essere pericolosi per la salute

In questi giorni il personale del GOAC unitamente a quello del Nucleo di Polizia Commerciale, ha eseguito due interventi in altrettanti negozi cittadini sequestrando 367 capi di abbigliamento per un controvalore di circa 10.000 euro: giubbotti, pigiami, pantaloni, magliette, camicie, tute sportive, felpe, felpe e calzoni bimbo, vestiti da donna, giacche, completi giacca e calzoni, maglioni.

I capi di abbigliamento sequestrati erano privi di etichetta o di contrassegno con la denominazione delle fibre tessili in italiano, altri capi, invece, erano privi di indicazioni relative al produttore; oltre ai capi di abbigliamento sono stati sequestrati sei skateboard privi delle istruzioni sulle precauzioni e istruzioni d'uso.

L'operazione si inserisce nell'ambito del progetto "Vero è Meglio" promosso dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), costituito, anche a Trieste, in seno al Nucleo Interventi Speciali il Gruppo Operativo Anti Contraffazione (GOAC) con l'obiettivo di intercettare la merce messa sul mercato di dubbia provenienza o con caratteristiche non conformi alla normativa nazionale o comunitaria.

In occasione del prossimo appuntamento del Ready2Go, organizzato dai colleghi dell'Educazione alla Mobilità insieme al partner ACI-Ready2Go, che si svolgerà in piazzale Straulino e Rode il 30.9.21 verrà allestito un banchetto informativo riguardo la contraffazione: fenomeno antichissimo e diffuso e seria minaccia all'economia, allo sviluppo, all'occupazione e alla tutela dei lavoratori e alla sicurezza dei cittadini.

Oggi la contraffazione è una florida attività commerciale che non si limita più al solo mondo dell’abbigliamento, ma intacca svariati settori economici: dai giocattoli ai medicinali, dagli alimenti ai pezzi di ricambio; i prodotti contraffatti possono anche causare danni alla salute.