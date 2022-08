Controlli Ferragosto e movida: tre arresti, quattro denunce e 21 multe

I Carabinieri hanno effettuato tre arresti e quattro denunce nell'ambito dei controlli interforze del week end di Ferragosto. Secondo il report diramato dalla Prefettura, due degli arresti hanno riguardato latitanti al confine, il terzo una persona in zona piazza Venezia che, al controllo dei documenti, era risultato destinatario di un avviso orale del Questore, non ripettato. E' stato poi portato in caserma, dove ha iniziato a dare in escandescenze. Due delle quattro denunce, invece, sono state effettuate per guida in stato di ebbrezza. L'Arma ha inoltre identificato 249 soggetti, controllato 104 autoveicoli e sanzionato 21 persone per violazioni del Cds.

La Polizia di Stato, invece, è stata impiegata in piazza Libertà, via dei Bonomo, via Cassa di Risparmio, piazza Ponterosso e zone attigue, piazza Garibaldi, Borgo S. Sergio, Piazza Venezia e Muggia e ha identificato 391 soggetti, di cui 161 extracomunitari, verificando poi 64 autovetture, controllando 5 esercizi pubblici ed effettuando una contravvenzione per violazione al Cds.

I controlli, potenziati da venerdì 12 al 15 agosto, hanno coinvolto la Questura di Trieste e il Comando Provinciale dei Carabinieri, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e il concorso della Polizia Locale. Le operazioni hanno riguardato zone dove in passato erano state denunciate situazioni di degrado, disturbo della quiete pubblica e movida "violenta". Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza stradale.