Lavoro nero, merce contraffatta, evasioni fiscali: blitz delle forze dell'ordine in centro

TRIESTE - Lavoro nero, un migliaio di articoli contraffatti, una ventina di violazioni amministrative e qualche grammo di hashish sequestrato tra i risultati dell'operazione "alto impatto", azione coordinata tra polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale che ieri sera ha visto impegnati nelle principali vie e piazze del centro un totale di 120 operatori delle forze dell’ordine e di unità cinofile della guardia di finanza. I controlli straordinari, decisi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, hanno portato all'individuazione di cinque lavoratori in nero. Sono state inoltre accertate 19 violazioni di cui sette di natura fiscale. Sono stati sequestrati inoltre 4,26 grammi di hashish e 1312 articoli di merce contraffatta o insicura di varia natura. In tutto sono state identificate 570 persone, controllati 206 mezzi e sono state effettuate verifiche su 40 esercizi commerciali. I controlli hanno riguardato, tra i vari luoghi, piazza Libertà, viale XX Settembre, via Giulia, largo Barriera.