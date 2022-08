Controlli straordinari Polfer: identificate oltre mille persone

Nella giornata di ieri, quarantasette gli operatori della Polizia Ferroviaria, coadiuvati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste, presenti sull’intero territorio per l’effettuazione di controlli straordinari denominati “Stazioni Sicure”. Al fine di garantire maggiori attività di prevenzione e controllo della legalità nelle stazioni e sui treni, specie a ridosso delle festività di Ferragosto, nell’arco delle 24 ore, 16 gli scali ferroviari controllati e oltre 1.000 le persone identificate. Continuano, dunque, i servizi straordinari di vigilanza, che vedono impegnato il personale della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, per garantire all’utenza elevati standard di sicurezza e tutela dell’ordine e sicurezza pubblica in ambito ferroviario.