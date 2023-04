Attività antidroga in piazza Goldoni, controllate 150 persone

TRIESTE - Nella giornata di ieri 29 aprile circa 150 persone sono state controllate dalle forze dell'ordine nella zona di piazza Goldoni. Il dispositivo interforze, coordinato e gestito da personale della questura giuliana, è stato messo in campo dalle 15 alle 21. Secondo quanto si apprende, durante il servizio (che ha visto l'attività anche delle unità cinofile della guardia di finanza e del Nucleo Interventi Speciali della polizia locale) non sono state registrate né denunce, né effettuati fermi. L'attività ha avuto come obiettivo la presenza delle forze dell'ordine in punti dove, nel recente passato, si sono verificati alcuni fatti di cronaca. Piazza Goldoni e le zone limitrofe sono considerate da tempo luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, per questo motivo si sono utilizzati anche i cani antidroga.