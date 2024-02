Il Centro Congressi diventa Generali Convention Center Trieste: siglato l'accordo

TRIESTE - Generali Convention Center Trieste sarà il nuovo nome del centro congressi in Porto Vecchio, in seguito a un accordo tra la grande compagnia assicurativa e Trieste Convention Center. Prevista una partnership di tre anni e un investimento da parte di Generali, che detiene il 49 per cento del capitale relativo a quello che è stato definito il centro congressi polifunzionale sul mare più grande del Nordest. L’obiettivo è quello di rendere la struttura un polo di riferimento per la convegnistica in ambito internazionale, oltre a un “centro di aggregazione di persone e idee”.

L'accordo

Il Convention Center è il centro congressi polifunzionale sul mare più grande del Nordest e, oltre a Generali, il suo capitale è detenuto da Illycaffè (13 per cento), Biovalley (8 per cento) e altri sessanta soci titolari di piccole quote. L’accordo prevede una nuova immagine coordinata per i magazzini 27 e 28 che compongono la struttura, con insegne del Gruppo Generali, una nuova segnaletica e un logo inedito. L’annuncio è stato dato oggi in una conferenza stampa alla presenza del Group CFO di Generali, Cristiano Borean, il Group Chief Communications & Public Affairs Officer e portavoce del Gruppo, Simone Bemporad, il Presidente di TCC, Roberto Morelli, oltre all’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e il sindaco Roberto Dipiazza.

Il nuovo logo

Il nuovo logo del centro congressi, denominato Waterfront e sviluppato in collaborazione con l’agenzia triestina Loud, è basato su una versione prospettica e stilizzata di una vista dal mare del Magazzino 28 e richiama un'onda e la silhouette del centro. I due magazzini, inoltre, saranno contrassegnati dai rispettivi numeri (27 e 28), per mantenere una continuità tra l’area storico museale che comprende il Magazzino 26 e la parte fieristico congressuale. Nel 2023 il centro congressi ha già ospitato 69 eventi che hanno visto la partecipazione di ben 68mila persone.

Il portavoce del Gruppo Generali, Simone Bemporad, ha affermato che Generali sostiene la vocazione di Trieste ad essere ponte tra comunità e culture mediterranee ed Est europee. Una funzione che la città, dove Generali è nata, ha la sua sede storica e dove ha dato vita a importanti iniziative come l’Academy di Gruppo ha da sempre nel suo DNA”. Il Presidente del Trieste Convention Center, Roberto Morelli ha poi dichiarato che “L’associazione con un marchio prestigioso come quello di Generali per noi è motivo di orgoglio e leva per incrementare l’attrattività della nostra offerta. Potrà essere un fondamentale motivo di slancio per il recupero del Porto Vecchio e la capacità dell’area di attrarre iniziative di eccellenza”.