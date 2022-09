Corteo di Fridays for Future: in centinaia sfilano sulle rive

Qualche centinaio di persone, soprattutto giovani, si sono radunati oggi a Trieste per il corteo organizzato da Fridays for future. Secondo stime della DIGOS i manifestanti sarebbero circa 500, partiti alle 9 de mattino da piazza Oberdan.

“I programmi elettorali non si curano della questione climatica- hanno dichiarato gli organizzatori -. La classe politica sostiene un modello di sviluppo insostenibile, basato su un’idea stantia di dominio alla natura per perseguire una crescita incontrollata e continua ma le nostre risorse sono limitate. Ci hanno insegnato che non c’è alternativa, invece esiste. Vogliamo riprenderci il nostro futuro”.

La manifestazione continuerà nel pomeriggio in piazza Vittorio Veneto alle ore 16, dove scienziati e attivisti faranno una serie di interventi sull'emergenza climatica e temi locali.

Di seguito il percorso: piazza Oberdan, via Ghega, piazza Libertà, corso Cavour, Riva III Novembre, via Mazzini, via San Spiridione, corso Italia, via Imbriani, via Carducci, via Ghega, via Roma, piazza Vittorio Veneto

Alla protesta triestina prendono parte il Collettivo Wärtsilä, il premio Nobel Filippo Giorgi, l'ex rettore dell'Università Maurizio Fermeglia, Extinction Rebellion, WWF, Legambiente, Greenpeace, Comitato No Ovovia, Comitato in difesa della Pineta di Cattinara, Trieste Green Peer Parliament, Unione Sindacale di Base, EMS, FIAB, COBAS Scuola, Comitato a difesa della Costituzione, Decrescita Felice, Link e tante altre realtà.