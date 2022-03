Corteo in auto contro il Green pass: il percorso

Nel pomeriggio di oggi si terrà "Autokorso", il corteo in auto contro il Green Pass. La manifestazione, organizzata dall'associazione "Vivere o sopravvivere?", avrà inizio alle 14:30 con partenza dal parcheggio Bovedo di viale Miramare. "L’evento - scrivono gli organizzatori - ha l’intento di promuovere il rispetto dei diritti costituzionali, ripetutamente violati sia ora che nel recente passato, e di pretendere un’informazione onesta, professionale e indipendente".

Di seguito le vie interessate:

PARTENZA (percorso giallo sulla mappa): ?? viale Miramare ?? via Stock ?? via Tor San Piero ?? via Udine ?? via Rittmeyer ?? via Ghega ?? via Roma ?? corso Italia ?? piazza Goldoni ?? passo Goldoni ?? via Carducci ?? via Rossetti



RITORNO (percorso arancione) ?? viale Ippodromo ?? piazza Foraggi ?? viale D'Annunzio ?? piazza Garibaldi ?? via Oriani ?? largo Barriera Vecchia ?? via Carducci ?? via Valdirivo ?? corso Cavour ?? piazza Libertà ?? viale Miramare ?? Park Bovedo