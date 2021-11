Domani nuovo corteo contro il green pass: il percorso

Nel pomeriggio di domani a Trieste andrà in scena l'ennesimo corteo organizzato dal coordinamento No Green Pass. Questa volta i manifestanti partiranno da piazzale delle Puglie e sfileranno lungo via Lorenzetti, via Orlandini, via dell'Istria, campo San Giacomo, via dell'Istria, largo Pestalozzi, via Molino a Vento, piazza Garibaldi, via Pascoli, via Conti, per poi chiudere il corteo in piazza Perugino. L'inizio è previsto alle 16:30