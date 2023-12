A "Cortometraggi, che passione" i lavori di di Ugo Puglisi e Lionel Ricatti

TRIESTE - Il prossimo 15 dicembre, presso il cinema Super ubicato a Trieste in via Paduina 4, a partire dalle ore 20:30, nell’ambito dell’evento “Cortometraggi che passione!” organizzato dalla “Minotaurus Pictures 2004” e dalla “IRV”, i registi e produttori Ugo Puglisi e Ionel Ricatti proietteranno per la prima volta al pubblico le loro opere da poco ultimate. “Ego te absolvo”, diretto da Puglisi, è un thriller che narra fedelmente quanto scritto da Alessandro Gargottich in un racconto breve, con protagonisti gli attori Paolo Massaria e Sara Dolce e, all’esordio assoluto dinanzi alla cinepresa, i promettenti Maria Musil e Massimo Tomadin.

Puglisi ha dichiarato: “La produzione di questo cortometraggio è stata alquanto tormentata, prima a causa della pandemia e poi per problemi tecnici, ma alla fine grazie alla disponibilità degli attori, al supporto di Ionel Ricatti, sempre al mio fianco sul set, e al contributo di Emanuele Flangini, che si è occupato della post produzione, abbiamo ottenuto un ottimo risultato che mi ha soddisfatto appieno, sia dal punto di vista tecnico che artistico”.

“INSIDE”, diretto da Ricatti, è invece un drammatico fantascientifico che narra le vicissitudini di un giovane, costretto ad affrontare l’angoscia della solitudine, interpretato dal sorprendente Damjan Gomisel. Ricatti ha spiegato: “Il mio corto ho iniziato a scriverlo quattro anni fa e progressivamente l’ho modificato fino ad arrivare alla versione definitiva. L’obiettivo è stato raccontare una storia in cui ognuno di noi potesse identificarsi trattando temi come l’amore, l’amicizia e la perdita. Essendo un appassionato di fantascienza ho ambientato il corto nel prossimo futurousando un visore di realtà virtuale per permettere al protagonista di rivivere i propri ricordi. Grazie al contributo di Ugo Puglisi, oltre che un amico un cineasta di grande esperienza, ho potuto sviluppare ulteriormente la mia idea, tramite gli oggetti di scena e le attrezzature da lui costruite ad hoc. Ringrazio tutti gli attori e la “High Point View” di Federico Pomponi che si è occupata del montaggio”.

Un connubio artistico fortemente creativo quello che unisce i due registi triestini che prossimamente, come affermato da Puglisi, svilupperanno altri progetti sempre più ambiziosi: “Nei giorni scorsi abbiamo ultimato le riprese di un cortometraggio cyberpunk intitolato “The huntress” interamente girato nel quadrilatero di Melara con protagonisti Karmen Lee e Simone Manfredi, un lavoro utile a capire come impostare “La città delle spie” il prossimo progetto di Ionel. Io invece sto scrivendo il soggetto per un lungometraggio che svilupperò con Gargottich e Lorenzo Capriglia, film che spero di iniziare a girare la prossima primavera. Trieste è piena di cineasti e attori di talento, la volontà mia e di Ionel è di creare un gruppo sempre più numeroso e specializzato per produrre cinema indipendente di qualità.”.