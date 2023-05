La Regione forma e Costa Crociere assume: candidature fino al 10 maggio

TRIESTE - Bisogna superare una preselezione, una prova scritta, una orale ed una pratica, ed un colloquio finale per poter essere ammessi al corso di formazione volto a trovare lavoro sulle navi da crociera. L'iniziativa, realizzata dalla Regione in collaborazione con Costa crociere e l'Enaip Fvg, è stata presentata alla stampa nella mattinata di oggi 3 maggio ed è rivolta ai disoccupati residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia. Cinquantuno le persone che, dopo aver superato tutte le prove, staccheranno il pass per lezioni della durata complessiva tra le 390 e le 476 ore e che permetteranno, una volta concluso il percorso di studi, di accedere al mondo del lavoro del colosso crocieristico. "Tra il 2017 e il 2022 - così l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen - abbiamo portato 262 persone alla formazione e, nel 96 per cento dei casi le persone hanno ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia".

Prove scritte e orali online, colloquio finale a Trieste

Le candidature possono essere inviate fino al 10 maggio. Sono quindici i posti come consulenti di crociera, 18 quelli per addetti ai servizi di ospitalità ed altrettanti per tecnici audio, luci e suono. "Al momento - hanno fatto sapere dall'Enaip Fvg - la figura dove c'è meno risposta è proprio quella per tecnico audio, luci e suono". Le altre figure, invece, hanno già ricevuto centinaia di candidature. Una volta ammessi alla selezione, i candidati dovranno sostenere le prove scritte (17 maggio), i test orali (18 e 19 maggio) e i colloqui di selezione. Gli scritti e gli orali si svolgeranno online, mentre il colloquio finale si terrà a Trieste. La location non è stata ancora individuata. Al termine dei corsi, ha fatto sapere Costa crociere, la compagnia valuterà le assunzioni. Sono previsti contratti a tempo determinato marittimi di quattro e sei mesi, prorogabili.

Requisiti e informazioni utili

La preselezione dei curricula verrà gestita dai Centri per l'impiego. Tra i requisiti richiesti il diploma di scuola secondaria di II grado o il diploma quadriennale, un livello di lingua inglese che oscilla tra l'A2 per i tecnici e il B1 per i consulenti. Non c'è alcun limite d'età per poter presentare la candidatura. Per quanto riguarda le modalità di invio basta consultare il sito offertelavoro.regione.fvg.it, oppure utilizzare l'applicazione mobile LavoroFVG. Una volta superate le prove e ottenuto l'ok di inizio, i corsi si terranno presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Per ulteriori informazioni in merito alla candidatura e ai corsi di formazione inviare una mail a ido.ts@regione.fvg.it, o telefonare al numero 040 3772877.