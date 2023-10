Se i disegni aiutano a risolvere i casi di cronaca, a Trieste il seminario dedicato

TRIESTE - Tre casi di cronaca nera risolti anche grazie ai disegni di un professionista del settore. Si intitola "Il disegnatore anatomico in indagini criminologico-forensi" il seminario organizzato dal Sindacato autonomo di polizia di Trieste in programma presso l'auditorium del museo Revoltella dalle 9 di mercoledì 25 ottobre. In collaborazione con il Comune di Trieste, l'evento vedrà la partecipazione della dottoressa Elena Pagani, autrice assieme ad Alessandro Meluzzi del saggio “Ladri di facce, il disegnatore anatomico tra testimoni, vittime, memorie e falsi ricordi”. In servizio alla Sezione Scientifica della Polizia di Stato in qualità di disegnatore anatomico accademico, la Pagani è tra i 90 operatori attivi sul territorio nazionale che possiedono competenze tali da poter lavorare all'identificazione di un alto numero di vittime in occasione di disastri e calamità naturali. A questo link la possibilità di accreditarsi al seminario. L'ingresso è gratuito.