Degrado e controlli anti Covid: la Polizia locale sanziona 45 persone in gennaio

Sono state 45 le sanzioni elevate dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, che si occupa prevalentemente del degrado urbano attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, alcune delle quali spesso coincidono anche sulla percezione della sicurezza dei singoli cittadini. Senza escludere i controlli Covid. Alla fine di ogni mese viene fatto il bilancio dell'attività: si aggiungono, benché non quantificati, i controlli quotidiani preventivi sulle Rive (venditori abusivi ed indicatori di parcheggio) ed il supporto costante alle Guardie giurate, impiegate nel monitoraggio delle aree maggiormente critiche (in caso di necessità intervengono le pattuglie di Polizia Locale).

Il resoconto di gennaio

• 12 sanzioni per aver gettato a terra un mozzicone di sigaretta: 7 accertate in Raffineria, 4 in piazza Garibaldi e 1 in via Gambini;

• 11 sanzioni per mancato rispetto delle norme anti Covid:

• 2 per spostamento senza comprovate esigenze;

• 7 per omesso uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati;

• 1 ad un ristoratori che consentiva la consumazione sul posto;

• 1 per violazione della quarantena;

• 6 sanzioni per accattonaggio molesto, tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento, accertate in via Battisti, strada di Fiume e in piazza Sant'Antonio. In un caso si è proceduto con il sequestro dei proventi.

• 2 sanzioni per ubriachezza di cui una con allontanamento (via Papiniano e Foro Ulpiano);

• 2 sanzioni per esibizione senza autorizzazione in piazza della Borsa e Volti di Chiozza;

• 2 sanzioni per vendita in area non autorizzata e senza licenza con sequestro della merce e in un caso con allontanamento: uno in via Parini e uno in piazza Garibaldi;

• 1 sanzioni per vendita in area non autorizzata seppur con licenza in via Boccardi;

• 1 denuncia per immigrazione illegale;

• 1 denuncia per inosservanza del decreto di allontanamento del Questore;

• 1 sanzione per bivacco con relativo allontanamento da via Torrebianca

• 1 sanzione per minzione in Foro Ulpiano;

• 1 denuncia per invasione terreni e fabbricati;

• 1 sanzione per sputo a terra in piazza Garibaldi;

• 1 sanzione per conduzione di cane senza guinzaglio in via Papiniano;

• 1 denuncia per aver rifiutato di fornire le generalità e resistenza a pubblico ufficiale;

• 1 denuncia per atti contrari alla pubblica decenza in Foro Ulpiano.