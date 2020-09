Invasione di piante infestanti e graffiti in zona giardino Basevi: scatta la mozione

Degrado, graffiti e piante lasciate a se stesse nella zona del giardino Basevi di via San Giacomo in Monte angolo via Paolo Veronese e la Scala Joyce: questo segnala la mozione presentata in quinta circoscrizione da parte di Monica Fabris (prima firmataria), Sabrina Polacco e Silvio Pahor di Progetto Fvg, affinchè l'amministrazione comunale si attivi con interventi di pulizia e potature.

I consiglieri, che fanno capo al coordinatore triestino del Movimento Giorgio Cecco, constatata l'invasione di piante e cespugli infestanti cresciuti negli ultimi mesi e in considerazione delle segnalazioni dei cittadini, chiedono quindi al Presidente della Circoscrizione di attivarsi presso il Comune e l'Assessore Competente al fine di intervenire con potature e pulizia, per la sicurezza delle persone e onde evitare ammaloramenti sia della strada che della storica scalinata. "Crediamo sia importante la costante manutenzione del bene pubblico e segnalare situazioni come queste, pur riconoscendo all'amministrazione attuale un'attenzione sicuramente maggiore rispetto al passato" ha commentato Cecco oggi in riunione con i consiglieri circoscrizionali di Progetto Fvg.

