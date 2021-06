Dehors, ordinanza strade chiuse nei weekend prorogata fino al 13 giugno

Con l’avvento della zona bianca ci si avvicina nuovamente alla normalità soprattutto per l’attività di bar e ristoranti. Il Sindaco Dipiazza rinnova per ulteriori quindici giorni in via sperimentale – fino a domenica 13 giugno 2021 - l’ordinanza di chiusura delle strade nelle sere dei fine settimana per dare agli operatori un ulteriore aiuto grazie all’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico con dehors (tavoli e sedie) e con esposizioni commerciali che potranno occupare esclusivamente i marciapiedi per la loro interezza e gli eventuali stalli di sosta regolari presenti in carreggiata qualora gli stessi risultino non occupati da veicoli, in modo che possano recuperare i mesi di inattività. Lo ha annunciato l’assessore comunale alle Attività Economiche. “Tutto ciò che è stato fatto in questi mesi per necessità riguardo alle pedonalizzazioni apre sicuramente una nuova prospettiva sulla viabilità della Trieste futura - prosegue Tonel -, anche come metodo di lavoro da adottare che deve garantire un dialogo costante tra Comune, residenti e categorie economiche, al fine di perseguire l’obiettivo condiviso della vivibilità urbana nel rispetto delle esigenze altrui”.