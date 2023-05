Dieci anni senza Gianfry, cabarettista e cantore della triestinità

TRIESTE - Sono passati 10 anni dalla scomparsa di Gianfranco Varin, in arte Gianfry, e Trieste ricorda con commozione lo storico protagonista della musica e del cabaret triestino. A stroncarlo un fatale malore a soli 46 anni, dopo un allegro pranzo con gli amici a Umago il 7 maggio del 2013. Se n’è andato all’improvviso, nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, nella terra d’Istria che tanto amava. Migliaia di persone tra fan, amici e conoscenti, hanno presenziato al suo funerale.

Di professione vigile del fuoco, Gianfry aveva portato il suo umorismo e il suo talento musicale in giro per i palchi della città e aveva animato innumerevoli sagre ed eventi musicali, oltre ad aver scoperto svariati artisti triestini. Tra questi Flavio Furian con cui, insieme al Mago de Umago (Sandro Davia), aveva fondato lo storico trio e inciso il fortunato album “Malignazi”. Non solo un uomo di spettacolo ma uno dei rappresentanti più amati della comicità e della canzone triestina, Gianfry inizia a esibirsi a soli 17 anni e nel 1997 esce il suo fortunato disco di debutto “Trieste mia”, mentre nel 1999 viene pubblicato “El can de Trieste” con la sua Gianfry’s band, che aveva fondato insieme ai fratelli Muscovi, ai fratelli Zannier e a Fabio Valdemarin. Tra i suoi titoli più famosi “Una boba anni 70”, “Le vecie osterie” e “Nono”.

Si era ritirato dalle scene nel 2011, sostenendo di aver “cantato abbastanza”, e in molti hanno sperato in un suo ritorno che, forse, sarebbe avvenuto se non si fosse verificata la prematura scomparsa. In molti ricordano il suo abbigliamento eccentrico e il suo carisma, sintetizzato in una frase che ben ne delinea il carattere: “Mi sono esibito nei migliori bar di Cortina e nelle peggiori bettole di Trieste”.