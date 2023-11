Pugno duro del questore per le risse in centro: dieci Daspo in due mesi

TRIESTE - Dieci Daspo urbani dopo le risse in centro degli ultimi due mesi: è la misura del Questore dopo due eventi che "hanno generato grave allarme sociale, essendo accaduti in pieno centro cittadino" e ritenendo necessario "elevare gli standard di tutela delle predette aree". Sei di questi provvedimenti, che vietano l'accesso a determinate aree della città, sono stati diretti ad altrtettanti partecipanti a una rissa avvenuta nella tarda serata del 27 settembre. In questa occasione, in Piazza Oberdan, due gruppi di cittadini stranieri si sono reciprocamente aggrediti con calci e pugni, fino all'arrivo della squadra volante. Altri daspo sono stati emessi a carico di tre ventenni(uno di origine albanese e due cittadini kosovari) che sono stati arrestati per l'aggressione in Piazza della Borsa nella notte del 29 ottobre. I tre avevano aggredito, senza motivo, diversi passanti, tra cui anche agenti di polizia liberi dal servizio.

Infine sono stati elaborati otto ammonimenti per violenza domestica e uno per stalking, al fine di prevenire la possibile escalation di comportamenti vessatori nei confronti di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare o le cui vicende, in raccordo con l’Autorità Giudiziaria, sono state ritenute meritevoli di essere tutelate con la massima urgenza. Sono state in tutto 32 le misure di prevenzione, tra avvisi orali, allontanamenti e ammonimenti, emesse dalla Questura tra settembre e ottobre. Notizia in aggiornamento.