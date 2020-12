In dieci a fare festa in un bar di via Flavia, poi se la prendono coi poliziotti

Ieri sera, verso le 19.15, inoltre, la Volante è intervenuta in un locale di via Flavia riscontrando la presenza di dieci avventori, che sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti pandemia, così come il titolare. Due di loro sono stati anche denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sempre nella giornata di ieri, la Volante ha restituito al legittimo proprietario una bicicletta elettrica che gli era stata rubata qualche giorno fa. L’ha notata transitando ieri pomeriggio in via D’Alviano.