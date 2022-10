Pallamano Trieste, Orlich si dimette: Michele Semacchi è il nuovo presidente

Cambio al vertice della Pallamano Trieste: Michele Semacchi è il nuovo presidente della società. Semacchi subentra ad Alessandra Orlich che nella giornata di ieri ha rassegnato la sue dimissioni "immediate e irrevocabili".

Le motivazioni

Orlich ha spiegato che la decisione, accolta favorevolmente dal Consiglio Direttivo, è stata presa a causa di nuove opportunità di lavoro. Nell'annunciare la novità, la presidente della Pallamano a Trieste ha voluto ripercorrere gli anni della sua presidenza definiti, "due anni e mezzo piuttosto difficili e molto impegnativi" ma anche "molto stimolanti". Tra le prime difficoltà da affrontare c'è stata la pandemia da Covid-19 che di fatto ha bloccato prima e rallentato poi il modno dello sport per motivi di sicurezza. Uno stop che ha fatto perdere alla società finanziamenti esterni per lo svolgimento dell'attività e numerosi tesserati, soprattutto nel settore giovanile.

Nello stesso periodo, ha spiegato Orlich, "non si sono invece fermati i flussi finanziari in uscita, avendo dovuto la società comunque sostenere le spese di gestione tanto nel 2020, quanto nel 2021". La prima e più vistosa conseguenza di questa situazione è stata la "decisione dolorosa, ma ineludibile", dell’autoretrocessione in serie A2, essendo ormai "insostenibili economicamente per noi le spese di un nuovo campionato in serie A".

"Anche la stagione in corso è partita in salita. Abbiamo iniziato a lavorare tutti, dal presidente fino all’ultimo collaboratore, in condizioni economicamente precarie e con poche certezze per il futuro. Ma nessuno si è tirato indietro. A cominciare da staff tecnico e squadra, che hanno dimostrato e stanno ancora dimostrando grande attaccamento al club e grande professionalità in campo. I risultati ottenuti finora dalla prima squadra stanno ad esplicitarlo senza bisogno di altre parole". "Il futuro è da scrivere", aggiunge Orlich augurando al suo successore e al Consiglio Direttivo "di trovare le risorse per sopravvivere prima e riportare poi la società ai livelli che merita e che in passato le hanno fatto scrivere numerose e importanti pagine di storia sportiva non solo per Trieste, ma anche per l’intera pallamano italiana". La presidente Orlich ha infine concluso il comunicato annunciando il suo ultimo contributo: la messa in sicurezza del settore giovanile. "Almeno per questa stagione agonistica le risorse finanziarie sono state reperite e formalizzate, l’attività agonistica e di formazione è garantita economicamente fino alla fine".