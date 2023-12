Diocesi di Trieste, il programma delle celebrazioni natalizie

TRIESTE - Per il Santo Natale 2023, ecco il programma delle celebrazioni presiedute dal Vescovo, mons. Enrico Trevisi.

Domenica 24 dicembre

Domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle 9.45 il Vescovo, mons. Enrico Trevisi, celebrerà la Santa Messa presso la sezione maschile della Casa Circondariale “Ernesto Mari”. Sempre domenica, alle 17.00, mons. Trevisi parteciperà al Vespro solenne di San Spiridione nella chiesa Serbo Ortodossa. La notte della vigilia di Natale il Vescovo Enrico presiederà, in Cattedrale alle 23.30, l’Ufficio delle letture e la Santa Messa della notte nella solennità del Natale del Signore. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Nuova Trieste.

Lunedì 25 dicembre

L’indomani, lunedì 25 dicembre, solennità del Santo Natale, mons. Trevisi celebrerà la solenne Messa in Cattedrale alle ore 10.00. Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Nuova Trieste e da Telequattro.

Sempre il 25 dicembre, alle 18.00, il Vescovo presiederà i Vespri solenni in Cattedrale.

Domenica 31 dicembre

Domenica 31 dicembre 2023, a Gorizia, il Vescovo mons. Enrico Trevisi partecipa alla 56esima Marcia Nazionale per la pace organizzata dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della CEI, l’Azione Cattolica Italiana, la Caritas Italiana, il Movimento dei Focolari Italia e Pax Christi Italia. La Marcia prenderà il via alle ore 16.00, sul cammino ci saranno interventi e testimonianze per giungere presso la Cattedrale di Nova Gorica dove, alle ore 21:00, si terminerà con la Santa Messa.

Lunedì 1 gennaio

Lunedì 1° gennaio 2024, alle ore 18.00, nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, il Vescovo mons. Enrico Trevisi presiederà la Celebrazione eucaristica della Solennità di Maria SS. Madre di Dio, in occasione della 57ª Giornata Mondiale della Pace. A seguire, il Vescovo e il Presidente dell’Azione Cattolica consegneranno alle Autorità il Messaggio del Santo Padre Francesco sul tema “Intelligenza artificiale e pace”.

Sabato 6 gennaio

Sabato 6 gennaio 2024, solennità dell’Epifania, mons. Trevisi, alle ore 10.30, presiederà la Santa Messa dei Popoli nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù.