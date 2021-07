Continua a vagare per Trieste nonostante il bando: ennesima denuncia per un 31enne

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato perché inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste un cittadino italiano, nato nel 1990 in Ucraina e già noto alle forze dell’ordine. E’ stato fermato e identificato in centro città da una Volante impegnata nel controllo del territorio. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Per lui si tratta dell'ennesima denuncia.