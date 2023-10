Accoltellato dalla compagna in piena notte, 34enne a Cattinara

TRIESTE - Una donna trentenne di origini straniere ha accoltellato il suo compagno, un uomo di nazionalità italiana nato nel 1989. E' successo questa notte, tra le due e le tre, come riportato da Ansa, nella zona dell'ippodromo, nel rione di Montebello. L'aggressione è avvenuta all'interno di una abitazione nei pressi del comprensorio delle case Ater di piazzale Alcide De Gasperi. L'uomo è stato raggiunto da un fendente al torace ed è stato trasportato, dai sanitari del 118 accorsi sul posto con ambulanza e automedica, all'ospedale di Cattinara dove è stato refertata una lesione al polmone. La coppia è stata trovata fuori dall'abitazione dai carabinieri della stazione di via Hermet. La donna è stata invece portata al pronto soccorso dell'ospedale triestino circa trequarti d'ora dopo il primo intervento. Indagini affidate ai militari dell'Arma. E' stato informato il magistrato di turno che aprirà un fascicolo per fare luce sull'ennesimo grave episodio di cronaca del capoluogo regionale.