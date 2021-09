Donna ustionata nella cucina di un Autogrill: trasportata a Cattinara in elicottero

Incidente nelle cucine di un autogrill nell’area di servizio di Gonars Nord: una donna ha riportato ustioni agli arti e al torace che hanno reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale di Cattinara. È successo stamattina intorno alle 10:30. Non si sa ancora la dinamica dell’incidente, ma la persona ferita è stata portata dagli operatori sanitari al nosocomio triestino in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Polizia autostradale. Notizia in aggiornamento.