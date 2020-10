Dpcm: 12 milioni da Regione per attività produttive "colpite"

"La Giunta regionale intende istituire un Fondo emergenza Covid da 12 milioni di euro destinato alle Attività produttive della regione penalizzate dalle ultime restrizioni governative". È quanto annuncia il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo il confronto avuto stamattina con l'esecutivo regionale per raccogliere, da ciascuna direzione, le ulteriori disponibilità finanziarie con le quali aiutare le categorie economiche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo - ha detto Fedriga - è l'ulteriore doveroso sforzo che il governo regionale ritiene giusto compiere per conciliare il contenimento della pandemia e la tenuta economica del settore produttivo". La proposta, che sarà inserita come emendamento all'assestamento autunnale in discussione domani in Consiglio regionale, si sostanzierà nella possibilità di erogare aiuti ai diversi settori colpiti dalla crisi.