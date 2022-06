Hashish: tris di sequestri a Monfalcone

Tre sequestri di Hashish sono stati effettuati dalla Polizia locale di Monfalcone a carico di altrettanti cittadini extracomunitari che detenevano la sostanza per uso personale. I controlli e i tre sequestri sono avvenuti in giornate diverse nell’ultimo mese e in zone diverse della Città. Le tre persone sono state segnalate alla Prefettura, per un assuntore è scattato il divieto di espatrio con sospensione del passaporto e di ogni altro documento, con divieto di conseguire i documenti necessari per due mesi, a un altro per quattro mesi, e la Prefettura ha diffidato il terzo dal futuro uso.

Prosegue quindi l’attività di controllo antidroga da parte della Polizia locale del Comune di Monfalcone. Sorvegliati speciali sono i parchi e le zone meno trafficate della Città. Il Sindaco Anna Maria Cisint ha ringraziato il Comando per il lavoro svolto a tutela della sicurezza dei monfalconesi, invitando gli agenti a proseguire nelle operazioni di vigilanza soprattutto nelle aree più nascoste o più frequentate dai ragazzi.