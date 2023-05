Girano con la droga in tasca a Gorizia: una denuncia per spaccio e una segnalazione

Una denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e una segnalazione alla Prefettura per possesso di marijuana e psicofarmaci senza autorizzazione: questo il bilancio degli intensificati controlli da parte dei Carabinieri di Gorizia per contrastare il fenomeno del micro spaccio. Un significativo numero di pattuglie, anche in abiti civili, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura un trentenne della provincia di Udine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Aveva con sé 15 grammi di differenti droghe leggere. E' stato inoltre segnalato alla Prefettura di Gorizia un altro giovane isontino che, oltre a detenere una piccola dose di marijuana, aveva con sè numerose pastiglie di psicofarmaci senza averne il titolo. Le attività preventive sono state principalmente condotte nei parcheggi, nei parchi cittadini e nelle aree maggiormente frequentate dai più giovani, senza dimenticare i luoghi di passaggio come la stazione ferroviaria e le zone di confine.