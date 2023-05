Volo “bloccato” all’aeroporto: l’attesa finisce dopo oltre otto ore

RONCHI DEI LEGIONARI - Si è conclusa intorno alle 23 l'avventura dei duecento passeggeri in attesa di imbarco dal primo pomeriggio di ieri al Trieste Airport. Il volo Ryanair sarebbe dovuto partire alle 15:50 per Catania, ma molti viaggiatori erano in aeroporto dalle 14, per un totale di otto o nove ore di attesa. Stando al racconto di una passeggera, per i malcapitati "non era possibile nemmeno uscire sul marciapiede" e nel gruppo c'erano "anziani che hanno imbarcato nelle valigie i loro medicinali e mamme con bambini senza latte in polvere”.

L'aereo sarebbe partito intorno alle 23 (la foto segna come orario previsto le 22:45) e la testimone racconta che "siamo arrivati all'una di notte e non c'erano più navette", oltre alle "condizioni in cui ci hanno fatto stare al gate, con bagni in nove ore mai puliti e usati da 200 persone".