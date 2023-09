Elettrocardiogrammi in farmacia, da oggi si può

TRIESTE - Sarà possibile effettuare gli elettrocardiogrammi nelle farmacie di comunità a Trieste e a Gorizia in regime privatistico, e il referto sarà preso in carico, se necessario, dalla SC patologie cardiovascolari del Dipartimento specialistico territoriale diretto dal dottor Andrea Di Lenarda che, assieme ai farmacisti Anna Olivetti, Marcello Milani e Laura Campagna, ha fortemente sostenuto il progetto. Il servizio è già attivo ed è stato presentato oggi in una conferenza stampa alla presenza del direttore generale di Asugi Antonio Poggiana e del dottor Di Lenarda.. Il tutto è previsto da un accordo tra Asugi e le associazioni Federfarma di Trieste e Gorizia, il quale prevede che i professionisti cardiologi aziendali analizzino i tracciati elettrocardiografici richiesti dagli utenti ed effettuati privatamente presso gli esercizi farmaceutici. Questi elettrocardiogrammi saranno gestiti all'interno dell'azienda sanitaria, confrontandoli con esami precedenti, e sarà possibile accedere al visualizzatore referti che contiene la storia clinica dei pazienti, permettendo una refertazione più completa e precisa. Al momento hanno aderito, sostenendo le spese, 29 farmacie in area giuliana e 10 in area isontina, che hanno anche completato la formazione del personale nelle strutture di Asugi. Un'iniziativa che si è resa necessaria alla luce dell'aumento di patologie croniche e della quota crescente di popolazione anziana, nell’ottica di rafforzare l'assistenza territoriale.