"Beccato" in autostrada con vari elettrodomestici rubati: 33enne denunciato

L'uomo si stava dirigendo in Slovenia ed è stato fermato dalla Polizia per aver violato il codice della strada. E' stato denunciato per ricettazione

La sera di mercoledì 10 febbraio, un 33enne rumeno è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia di Stato. Fermato lungo il raccordo autostradale in località San Giovanni di Duino da una Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina, alla guida di un’autovettura diretta in Slovenia, l’uomo è stato sanzionato per aver violato il codice della strada.

Durante il controllo, gli operatori hanno trovato in suo possesso vario materiale informativo ed elettrodomestici di dubbia provenienza che venivano posti sotto il vincolo del sequestro. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, il comunitario è stato deferito alla locale Procura della Repubblica. I primi approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che buona parte del materiale sequestrato è risultata oggetto di vari furti avvenuti nelle settimane scorse in Veneto e Lombardia.