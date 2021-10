Dipiazza avanti su Russo: "Molto soddisfatto, cittadini hanno punito le menzogne"

“Sono molto soddisfatto del risultato, riconosco l’intelligenza e la competenza dei cittadini di Trieste e li ringrazio per credere ancora in me”. Lo ha dichiarato il sindaco uscente Roberto Dipiazza, che ai risultati parziali delle ore 20 risulta al 47% con la sua coalizione di centrodestra. Non si dichiara preoccupato dal probabile ballottaggio: “Per loro sarà difficile recuperare 10 – 12 punti, ma ho sempre detto che saremmo finiti al ballottaggio: non è politica, è matematica. Con dieci candidati sindaco sarebbe stato impossibile vincere al primo turno”.

Sulla scarsa affluenza alle urne, il primo cittadino ha commentato “non mi tocca, sono i cittadini che decidono cosa fare e io sono soddisfatto del risultato, non deluso dall’affluenza”. Sul possibile proseguimento del confronto elettorale, Dipiazza si è dichiarato “felice di poter leggere finalmente il mio programma, non sono mai riuscito a farlo perché c’era sempre un clima di scontro e menzogna, mentre a me piace parlare dei programmi per la mia città. Ho fatto quattro campagne elettorali, questa è la peggiore perché dalla controparte ho sentito solo menzogne, e mi sembra che i cittadini li abbiano puniti”.