TRIESTE - Nuova rissa in via Bonomo. Poco dopo le 17.30 di oggi due equipaggi della Squadra Volante della questura di Trieste sono intervenuti davanti all'entrata del centro commerciale Il Giulia per una violenta rissa scoppiata tra due uomini. Entrambi sono rimasti feriti. Uno dei due è fuggito dal luogo dei fatti. La notizia è in aggiornamento.