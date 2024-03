Rubano gioielli in pieno giorno, ancora furti in Carso

PREPOTTO - Si sono introdotti in una casa tra le 9 e le 11 del mattino, approfittando dell'assenza del proprietario e riuscendo così a rubare gioielli per un valore stimato dalla stessa vittima, tra i 1500 e 2000 euro. Ennesimo colpo dei ladri in Carso, più precisamente in località Prepotto. Nella mattina di ieri 16 marzo ignoti sono riusciti ad entrare in una abitazione (situata ai margini del bosco) attraverso la finestra. Una volta dentro hanno asportato gioielli, dandosela a gambe subito dopo il colpo. Sui fatti indagano i carabinieri di Aurisina.