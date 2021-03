Tragedia a Postumia: esplode una bomba in un garage, morto 74enne

L'esplosione, il boato e l'arrivo dei sanitari sloveni che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Un uomo di 74 anni è morto poco prima delle 23 di ieri 10 marzo in una casa di Postumia, in Slovenia, a causa dello scoppio di un ordigno deflagrato all'interno del garage dell'edificio, parzialmente danneggiato. Sul posto sono giunti gli agenti del Dipartimento di polizia di Capodistria e gli artificieri del Nucleo Speciale. E' stata la polizia a scoprire che il tragico incidente è avvenuto a causa di una bomba. Dell'episodio è stata informata la Procura che ha aperto un'inchiesta sui fatti su cui indaga la polizia.

(la foto è tratta dal sito ufficiale del Comune di Postumia)