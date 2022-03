Esplosione a San Giacomo, a fuoco un appartamento in via dei Giuliani

Un appartamento all'ultimo piano di via dei Giuliani 27 a Trieste è rimasto coinvolto in un'esplosione, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe originato da una fuga di gas. Non risultano persone coinvolte nell'episodio, l'appartamento era vuoto al momento dell'esplosione. Sotto shock gli inquilini del palazzo. Sul posto le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.