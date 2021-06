Falò di San Giovanni: ecco dove verranno accesi i fuochi

Preparativi in corso per il Falò di San Giovanni, la festa del patrono dell’omonimo rione triestino. Quest'anno l'antico rito verrà celebrato in diverse zone: Trebiciano/Trebce, Longera /Lonjerju, Padriciano/Padrice e Coconello/Ferlugi. Una volta accesi, i falò segneranno simbolicamente l'inizio dell'estate.

Come da tradizione in questa giornata vengono appese sulla porta di casa o sulle finestra le ghirlande fatte di “fiori di san Giovanni”. Un'usanza nata per tenere lontani dalle comunità gli spiriti maligni. Leggenda vuole infatti che san Giovanni passi a benedirle di notte. Un'occasione unica per riavvicinarci alla natura e ammirare una tradizione celebrata in diversi paesi d'Europa.