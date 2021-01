Scuola, Fedriga: "Lunedì le superiori non riaprono"

"Lunedì le scuole superiori non riapriranno". Lo ha detto all'ANSA il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, che starebbe lavorando a una nuova ordinanza per scongiurare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di accogliere il ricorso contro lo stop delle lezioni in presenza fissato da una precedente ordinanza regionale fino al 31 gennaio. Il provvedimento potrebbe essere emesso già oggi.