Guardia costiera: controlli straordinari a Ferragosto, impiegati 60 militari

Prosegue l’operazione “Mare Sicuro” che vede, come ogni estate, la Guardia Costiera del Friuli-Venezia Giulia quotidianamente presente sia a mare che a terra, al fianco dei cittadini e dei turisti, in modo particolare durante il lungo weekend di Ferragosto. Il dispositivo di sicurezza prevede un assetto operativo potenziato, che si sviluppa sull’intero ambito regionale, dal confine di Stato al fiume Tagliamento, su un litorale che interessa 10 Comuni costieri e comprende le Autorità Marittime di Trieste, Monfalcone, Grado, Porto Nogaro, Lignano e Marano. Sono impiegati giornalmente 60 militari, 11 unità navali, 6 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei, che alternandosi giornalmente vigileranno dall’alto su balneazione e traffico diportistico, senza distogliere lo sguardo dalla tutela dell’ambiente marino e costiero: l’aereo “Manta” - equipaggiato con radar di ricerca in grado di individuare bersagli fino a 160 miglia nautiche, radar antinquinamento, 6 zattere aviolanciabili e scanner multispettrale - e l’elicottero “Nemo”, dotato di radar di ricerca, telecamera a infrarossi, visori notturni e verricello di soccorso.

Lo sforzo operativo dell’attività continua l’importante azione di prevenzione partita prima dell’inizio della stagione balneare, ed è rivolto - oltre che agli interventi di assistenza e soccorso - ad una mirata vigilanza volta primariamente alle condotte pregiudizievoli per la sicurezza: garantire il rispetto della fascia di mare riservata esclusivamente alla balneazione, delle distanze dai segnalamenti dei subacquei in immersione e l’osservanza dei limiti di velocità in prossimità della costa e nelle zone dove si crea pericolosa promiscuità bagnante/diportista, nonchè la perfetta efficienza dei presidi di salvamento delle strutture balneari. Nell’ambito dei controlli, non minore attenzione sarà dedicata ai fenomeni potenzialmente critici per l’ ambiente marino e costiero unitamente al rispetto della legalità su spiagge, demanio marittimo e ad ogni forma di abusivismo che possa ostacolarne una corretta e legittima fruizione pubblica a beneficio della collettività.

Ai diportisti la Guardia costiera suggerisce, preliminarmente alla navigazione, di verificare l’efficienza del motore, la presenza delle previste dotazioni di sicurezza e di avere il carburante necessario, avendo cura di prendere conoscenza delle previsioni meteorologiche e delle ordinanze vigenti nelle zone ove è intenzione recarsi. A tutti si ricorda il numero 1530 per le emergenze in mare ed il numero unico di emergenza 112.