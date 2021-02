Festa “clandestina” di Carnevale a Prosecco: quattro sanzionati

Era stata organizzata in una sala che veniva usata per festeggiamenti prima della pandemia. Quattro giovani sono fuggiti ma subito rintracciati dai militari

Le prove per i festeggiamenti del Carnevale diventano una festa mesta: musica e baldoria nella tranquilla borgata di Prosecco rompono il silenzio della mezzanotte. Qualche residente chiama i Carabinieri lamentandosi il mancato rispetto del coprifuoco. Sul posto c'è già la pattuglia della Stazione di Prosecco e in ausilio arrivano anche quelle dei Carabinieri di Aurisina e di Miramare. Ci sono diverse auto posteggiate all'esterno di una sala che, quando si poteva, era teatro di festeggiamenti. All'arrivo dei lampeggianti si spengono improvvisamente le luci interne e cala nuovamente il silenzio. I Carabinieri bussano ma non trovano risposta. Trovano nelle strette viuzze del borgo 4 giovani che risiedono in città. Questi si giustificano con una passeggiata sotto le stelle. Per loro scattano 4 sanzioni per il mancato rispetto della normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19.