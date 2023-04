Disavventura notturna per un settantenne, cade in Costiera e si fa male: soccorso

TRIESTE - Un settantenne è stato soccorso nei pressi della spiaggia all'altezza della galleria naturale in Costiera dopo essere rimasto vittima di brutto un infortunio al gomito. L'uomo, che si sarebbe procurato l'infortunio dopo una caduta accidentale, è stato raggiunto dal personale nel Nucleo speleo alpino fluviale del Comando dei vigili del fuoco di Trieste poco dopo la mezzanotte di oggi 24 aprile. I vigili del fuoco intervenuti sul posto, una volta constatata l'impossibilità del settantenne di muoversi da solo, l'hanno caricato sulla barella toboga e poi sul gommone del Nucleo sommozzatori e nautico, giunto sul posto via mare. Una volta trasportato alla spiaggia dei Filtri, il malcapitato è stato preso in carico dal personale sanitario del 118.