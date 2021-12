Fly LeOne, nuovo orario per i voli Trieste-Genova

Dal 3 gennaio Fly LeOne propone un nuovo orario per i voli che collegano l’aeroporto di Trieste con Genova che agevolerà i passeggeri che si spostano tra i due capoluoghi per esigenze lavorative o più semplicemente per trascorrere il weekend. “Trieste è ormai diventata una destinazione importante per il nostro network e i passeggeri del Friuli Venezia Giulia ci stanno ripagando con la loro fiducia, grazie alla continuità dei voli tra due città importanti come Trieste e Genova e la qualità del servizio offerto dalla nostra compagnia. Intendiamo consolidare la nostra relazione con l’aeroporto di Trieste offrendo un orario più attento alle esigenze di viaggio dei nostri passeggeri. A breve annunceremo delle frequenze aggiuntive e, da metà febbraio, inizieremo ad operare su una nuova destinazione” dichiara Davide Strinna, Direttore Commerciale della compagnia.

L’operativo dei voli, a partire dal 3 gennaio, sarà il seguente: Trieste - Genova: ogni lunedì con partenza alle 08:40 e arrivo a Genova alle 09:50 e ogni venerdì con partenza alle 17:50 e arrivo a Genova alle 19:00; Genova – Trieste: ogni lunedì con partenza alle 07:00 e arrivo a Trieste alle 08:10 e ogni venerdì con partenza alle 16:10 e arrivo a Trieste alle 17:20; Da gennaio la compagnia sarà presente nei GDS e nelle principali OTA ed, inoltre, già da ora offre la massima disponibilità a collaborare con Agenzie di Viaggio, Tour Operators ed Aziende. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito flyleone.com.