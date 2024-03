Furti in casa in pieno giorno: altri due "colpi" da migliaia di euro, è allarme

TRIESTE - Continua l'allarme furti in città. Nella giornata di ieri 18 marzo la polizia di Stato ha registrato due "colpi" da svariate migliaia di euro. Il primo caso è avvenuto nel rione di Chiarbola nel pomeriggio. Ignoti si sono introdotti all'interno di una abitazione al primo piano di un edificio sito in via Isola d'Istria. Per entrare in casa hanno mandato in frantumi un vetro. Una volta dentro hanno asportato monili e gioielli per un valore di circa 3.000 euro. Nel secondo caso invece il teatro del furto è stata via Armando Diaz, in pieno centro città. Una donna è stata avvicinata nei pressi dei portici di Chiozza da due soggetti con la scusa di voler acquistare un appartamento nello stabile. Gli stessi soggetti, secondo quanto si apprende, nel pomeriggio si sono ripresentati presso l'edificio, riuscendo ad introdursi all'interno di un appartamento e rubando gioielli e preziosi per circa 4.000 euro. Nel tardo pomeriggio la polizia ha controllato due soggetti nella zona dove la signora era stata avvicinata prima del furto, ma non è dato sapere se fossero gli stessi responsabili del gesto. Sui fatti indaga la polizia di Stato.