Furti nelle villette di via del Timo, denunciato quarantaduenne

TRIESTE - E' stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di alcuni furti commessi ai danni di due villette di via del Timo, nella zona tra Longera e San Giovanni, lo scorso 30 giugno. Ad individuare un quarantaduenne di nazionalità romena sono stati gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Trieste. L'uomo è stato fermato durante un controllo nella zona del porto vecchio, a causa di una segnalazione dell'occupazione abusiva di uno stabile comunale. la polizia locale aveva avviato l'indagine subito dopo le denunce dei proprietari degli edifici presi di mira dal quarantaduenne. Gli investigatori avevano quindi analizzato le immagini del circuito di videosorveglianza delle due proprietà, da cui gli agenti sono riusciti a ricostruire il volto del ladro. L'uomo è stato quindi portato in caserma e denunciato per furto in abitazione e invasione di terreni ed edifici.