Furto con scasso nella notte al Boa Beach: vetrate distrutte e incassi rubati

MUGGIA - Furto con scasso nella notte nei chioschi del Boa Beach di Muggia, lo stabilimento recentemente realizzato in strada per il Lazzaretto. Come riporta Il Piccolo, in tutti e tre i chioschi che servono l'area sono stati rubati gli incassi e il fondo cassa. Oltre a questo, sono state rotte le vetrate e forzate le serrature. Ancora non sono stati quantificati i danni. Walter Gustin, che gestisce l'attività insieme ad altri locali a Trieste (dal Draw allo 040 Social Food), dichiara che "non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione della notte, siamo arrivati la mattina e abbiamo trovato tutti i chioschi forzati. Hanno portato via gli incassi, il fondo cassa, le monete, anche alcune bottiglie. Non era mai successo prima, ci consideravamo fortunati. Ora il servizio per i clienti continua, ci attrezzeremo per riparare intanto le finestre rotte".

In prima battuta sono stati contattati i carabinieri, poi la Polizia locale del Comune di Muggia, di fatto proprietario dei beni. Esiste un sistema di videsorveglianza, e i filmati saranno esaminati nel corso delle indagini. Secondo Gustin, raggiunto al telefono, "non si è trattato di atti vandalici, semplicamente chi ha cercato di entrare non aveva esperienza e ha rotto tutto ciò che poteva. Probabilmente un ladro professionista avrebbe agito diversamente. Noi comunicheremo tutto all'assicurazione e forse la polizza coprirà le vetrate, ma di certo non gli incassi".