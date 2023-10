"Shopping gratis" da Coin, tentano di rubare cosmetici per 6mila euro: arrestate due ventenni

TRIESTE - Secondo furto in Corso Italia nella giornata di ieri, 26 ottobre: due donne, ventenni di nazionalità straniera, hanno sottratto una grande quantità di cosmetici per un valore di circa 6mila euro da Coin, per poi essere arrestate dalla polizia locale. Poco dopo, nel tardo pomeriggio, quattro giovani sono stati intercettati dalla polizia dopo aver tentato di rubare dei vestiti da Upim.

L'episodio relativo a Coin si è verificato in tarda mattinata: una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale stava effettuando un normale controllo in Corso Italia quando, su richiesta di un'addetta antitaccheggio del grande magazzino, sono state fermate due donne che uscivano dal negozio. Secondo l'addetta si trattava delle presunte autrici del furto le quali, dopo la loro formale identificazione, hanno negato il tutto. Il loro atteggiamento sospetto e irrequieto, unito alla fretta con cui cercavano di congedarsi dal personale della locale, ha portato gli agenti ad ipotizzare che la merce fosse in realtà occultata negli indumenti delle due.

Per questo motivo, all'interno del negozio, gli agenti hanno effettuato un'ispezione sommaria delle donne, trovando un grande quantitativo di merce rubata che, una volta terminata la perquisizione nela Caserma San Sebastiano, risultava corrispondere a più di 300 confezioni di cosmetici tra creme, rimmel e fondotinta, per un valore complessivo di poco inferiore ai 6000 euro. Gli oggetti erano nascosti in due corpetti indossati dalle ventenni e modificati per l'occasione. Le due donne, con plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono state arrestate per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e sono state portate al carcere del Coroneo. L'intera refurtiva è stata restituita al negozio.