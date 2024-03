Forzano l'ingresso e rubano 3000 euro in contanti, ennesimo colpo in casa

TRIESTE - Ennesimo colpo in casa da parte dei ladri. L'ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nel pomeriggio di ieri 25 marzo all'interno di una abitazione sita al civico 35 di viale Campi Elisi. I ladri sono riusciti ad introdursi nella casa forzando la porta di ingresso e, una volta dentro, sono riusciti ad impossessarsi di circa 3000 euro in contanti. Dopo il furto, i ladri si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i militari dell'Arma dei carabinieri della stazione Porto nuovo per i primi accertamenti e le indagini del caso. Nell'ultimo periodo sono numerosi i furti nelle abitazioni registrati in tutta la provincia di Trieste, dal centro città al Carso.