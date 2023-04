Nuovo rinvio per la galleria di piazza Foraggi: la riapertura slitta al 15 giugno

Nuovo rinvio per la galleria Montebello-Foraggi. L'ordinanza di chiusura che sarebbe dovuta scadere durante il fine settimana pasquale è stata prorogata ieri di oltre due mesi fino a giovedì 15 giugno. Il direttore della Mobilità comunale, Andrea de Walderstein, ha accolto le richieste del Consorzio stabile Sac di Benevento. Come riportato dall'ordinanza, sono stati quindi istituiti divieti di sosta e inversione di marcia in diverse zone della città.



L'atto, riporta Il Piccolo, riassume le motivazioni espresse nei giorni scorsi dal sindaco Dipiazza e dall'assessore Elisa Lodi: i lavori sono stati ostacolati da "cospicue infiltrazioni d'acqua dalla volta della galleria", che hanno richiesto un cambio di strategia di intervento. Per arginare queste infiltrazioni, è stato previsto un rivestimento in vetroresina, con conseguente allungamento dei lavori sia per la nuova attività che per i tempi di fornitura dei materiali. Pertanto, la riapertura della galleria viene rimandata quasi all'estate, quando il traffico scolastico, uno dei principali utenti dell'infrastruttura, sarà in vacanza.